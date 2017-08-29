Объявлена российская цена Huawei nova lite 2017

Компания Huawei объявила о скором начале продаж в России смартфона nova lite 2017. Это модель с параметрами среднего уровня и невысокой стоимостью.

Huawei nova lite 2017 оснащается 5-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD (720 х 1280 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425, 4 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD емкостью до 128 ГБ.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с интерфейсом пользователя EMUI 5.1. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч, что обеспечивает до 12 часов активной работы в сетях 4G.

Смартфон Huawei nova lite 2017 поступит в продажу 30 августа по рекомендованной розничной цене 11 990 рублей. В момент старта продаж модель будет доступна в золотистом и черном цветах корпуса, в конце сентября российские пользователи смогут приобрести версию в синем цвете.

Источник
Huawei
Теги
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