Смартфон Archos Core в металлическом корпусе оценен дешевле 100 евро

Компания Archos представила к выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, серию смартфонов Core. Это недорогие модели в металлических корпусах черного, серого и красного цветов.


Смартфоны Archos Core оснащаются 5- или 5,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и полной ламинацией, 13- или 8-мегапиксельной основной и 5- или 2-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор, 1 или 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения при помощи карточек microSD. Аккумулятор обладает емкостью 2 000 до 4 000 мАч.

Archos Access поступят в продажу в сентябре по цене "менее" 100 евро в Европе и от 7 399 до 8 399 рублей в России.

Источник
Archos
Теги
смартфон ANDROID ARCHOS IFA 2017

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