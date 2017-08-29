Archos представила защищенные смартфон и планшет Sense

Компания Archos представила к выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, смартфон и планшет серии Sense. По словам производителя, оба устройства ориентированы на людей, работающих под открытым небом, а также велогонщиков, поклонников долгих пеших походов и просто для людей, которые часто роняют свои смартфоны с «летальным» исходом.





Смартфон Archos Sense 47X оснащается 4,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), камерами на 5 и 13 Мп, четырехъядерным процессором, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения при помощи карточек microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Степень защиты от воды и пыли соответствует стандарту IP68, также смартфону не страшны падения даже с высоты более метра. Как утверждает производитель, Sense 47X — практически самый доступный защищенный смартфон на рынке.





Планшет Archos Sense 101 X получил 10,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), камеры на 2 и 5 Мп, четырехъядерный процессор, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения при помощи карточек microSD, есть модуль GPS. Аккумулятор обладает емкостью 6000 мАч.

В продаже смартфон Archos Sense 47X и планшет Sense 101 X появятся в октябре 2017 года по цене рекомендованной розничной цене 11 599 и 11 999 рублей, соответственно.