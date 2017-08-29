MediaTek представила чипы Helio P23 и P30 для смартфонов-середнячков с двойной камерой

Компания MediaTek представила два новых процессоров для мобильных устройств среднего ценового сегмента. По словам производителя, чипсеты Helio P23 и P30 обеспечат производительность и энергоэффективность, поддержку двойных камер, двух SIM-карт и VoLTE.





MediaTek Helio P23 поддерживает камеры, сочетающие сенсоры 13 + 13 мегапикселей, а MediaTek Helio P30 — до 16 + 16 мегапикселей. Они также поддерживают режимы одиночной камеры до 24 и 25 мегапикселей, соответственно.

MediaTek отмечает, что Helio P23 первым в мире предлагает поддержку dual SIM dual 4G VoLTE / ViLTE. Это обеспечивает более быструю и надежную связь для пользователей, которые используют две SIM-карты. P23 и P30 оснащены модемом последнего поколения 4G LTE WorldMode от MediaTek, обеспечивающим скорости Cat-7/13, до 300 Мбит/с при скачивании и 150 Мбит/с загрузке контента в сеть.

Оба процессора изготавливаются по 16-нанометровому техпроцессу FinFET . Они оснащаются восемью ядрами ARM Cortex-A53 — четыре с частотой 1,65 ГГц и четыре на 2,3 ГГц, а также графическим процессором Mali G71 MP2, работающим на частоте 770 МГц в P23 и 950 МГц в P30.

В Helio P23 и Helio P30 интегрирован мультимедийный процессор, предназначенный для декодирования видео H.265 (HEVC) 4K x 2K со скоростью 30 кадров в секунду.

MediaTek Helio P23 будет доступен для заказчиков по всему миру в четертом квартале 2017, а Helio P30 вначале будет запущен на китайском рынке.