Moto X4 с двойной камерой дебютирует 2 сентября

Стала известна дата анонса готовящегося к выпуску смартфона Moto X4, пока не представленного производителем официально. Как отмечается в сообщении на страничке Motorola для Филиппин на Facebook, дебют новой модели серии Moto X состоится 2 сентября 2017 года.


По предварительным данным, Moto X4 представляет собой "флагман среднего уровня". Он оснащается 5,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass, сканером отпечатков пальцев, двойной основной 12+8 Мп и 16-мегапиксельной фронтальной камерами.


Смартфон выйдет в четырех международных версиях с небольшими различиями меду вариантами. Все они базируются на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 630 с графикой Adreno 508. В Европе, Северной и Латинской Америках смартфон получит 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. В Азиатско-Тихоокеанском регионе — 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти

Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с поддержкой Turbo Charging. Также отмечается защита от воды и пыли по стандарту IP68. Поддерживается две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС. Размеры составляют 148,35 x 73,4 x 7,99 мм, а вес — 163 грамма. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat.

Источник
Motorola
Теги
смартфон ANDROID LENOVO MOTOROLA Moto Moto X4

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