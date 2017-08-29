Навител Навигатор для Android учитывает ограничения для грузового транспорта

Компания «Центр навигационных технологий» объявила о выпуске обновленной версии Навител Навигатора для устройств на базе операционной системы Android. Одним из главных новшеств апдейта 9.9 стала обновленная маршрутизация для грузового транспорта.


При построении маршрута для грузового автомобиля приложение Навител Навигатор 9.9 учитывает существующие дорожные ограничения для такого типа машин. Выбор вида транспорта доступен пользователю в основном меню программы.

Было улучшено отображение номеров съездов. В обновленной версии номера съездов отображаются наверху экрана рядом с названием шоссе или трассы, на которые водителю нужно свернуть. Еще одно новшество — новый алгоритм расчета времени при проезде через границу. При расчете времени в пути Навител Навигатор 9.9 учитывает задержки на пограничных автомобильных пунктах пропуска.

Навител Навигатор 9.9 для Android доступен для бесплатной загрузки в Google Play (есть платный контент).

Источник
Navitel
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