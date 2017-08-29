Samsung Galaxy J7 (2016) начал обновляться до Android 7.0 Nougat

Компания Samsung начала распространять обновление прошивки для смартфона Galaxy J7 (2016) с операционной системой Android версии 7.0 Nougat для российских пользователей.





Прошивка с номером J710FXXU3BQHA весит 970 МБ. Помимо стандартных новшеств Android 7.0 Nougat, она содержит также августовское обновление безопасности от Google.

Проверить, доступно ли обновление, можно в настройках в разделе "об устройстве". Доступность апдейта зависит от ряда параметров и может задержаться на две-четыре недели.