Samsung Galaxy J7 (2016) начал обновляться до Android 7.0 Nougat

Компания Samsung начала распространять обновление прошивки для смартфона Galaxy J7 (2016) с операционной системой Android версии 7.0 Nougat для российских пользователей.


Прошивка с номером J710FXXU3BQHA весит 970 МБ. Помимо стандартных новшеств Android 7.0 Nougat, она содержит также августовское обновление безопасности от Google.

Проверить, доступно ли обновление, можно в настройках в разделе "об устройстве". Доступность апдейта зависит от ряда параметров и может задержаться на две-четыре недели.

Источник
GalaxyClub
Теги
смартфон Россия Samsung Android 7.0 Nougat Samsung Galaxy J7 2016

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