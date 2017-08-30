Meiigoo показала, как делает 3D-стекло для смартфона S8

Компания Meiigoo показала, как делает полностью изогнутое 3D-стекло (и спереди и сзади) для своего смартфона S8 на видео. 

Смартфон предположительно получит 6,1-дюймовый дисплей с разрешением 1440 х 720 пикселей (соотношение сторон 18:9), 8-ядерный чип (вероятно, что им окажется MediaTek MT6750T), невероятные 8 ГБ или вполне обычные 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ. 

Основная камера здесь двойная, на 13 Мп + 8 Мп, фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Работает гаджет на Android 7.1.1. 

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