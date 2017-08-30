Samsung представила смарт-часы Gear Sport

Компания Samsung Electronics представила к выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, новые смарт-часы — Gear Sport. Производитель позиционирует Gear Sport как персонального фитнес-тренера, который помогает достигать поставленных фитнес-целей и дает советы о правильном питании и по поддержанию физической формы.





Часы обладают прочностью по стандарту MIL-STD-810G и водостойкостью на уровне 5 ATM, что обеспечивает возможность погружения на глубину до 50 метров. Они оснащаются круглым 1,2-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 360 x 360 пикселей (302 ppi) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, двухъядерным процессором с тактовой частотой 1 ГГц, 768 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 300 мАч. Предусмотрены акселерометр, гироскоп, барометр, датчик сердечного ритма, датчик освещения. Поддерживаются Bluetooth 4.2, Wi-Fi (802.11 b/g/n), NFC, GPS, ГЛОНАСС, Beidou. Работа производится под управлением операционной системы Tizen.

Размеры составляют 42,9 x 44,6 x 11,6 мм, а вес — 50 граммов. Смарт-часы Gear Sport будут доступны в синем и черном цветах, предусмотрены яркие сменные ремешки. Ориентировочные цены и сроки выпуска пока не объявлены.