Samsung представила смарт-часы Gear Sport

Компания Samsung Electronics представила к выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, новые смарт-часы — Gear Sport. Производитель позиционирует Gear Sport как персонального фитнес-тренера, который помогает достигать поставленных фитнес-целей и дает советы о правильном питании и по поддержанию физической формы.


Часы обладают прочностью по стандарту MIL-STD-810G и водостойкостью на уровне 5 ATM, что обеспечивает возможность погружения на глубину до 50 метров. Они оснащаются круглым 1,2-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 360 x 360 пикселей (302 ppi) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, двухъядерным процессором с тактовой частотой 1 ГГц, 768 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 300 мАч. Предусмотрены акселерометр, гироскоп, барометр, датчик сердечного ритма, датчик освещения. Поддерживаются Bluetooth 4.2, Wi-Fi (802.11 b/g/n), NFC, GPS, ГЛОНАСС, Beidou. Работа производится под управлением операционной системы Tizen.


Размеры составляют 42,9 x 44,6 x 11,6 мм, а вес — 50 граммов. Смарт-часы Gear Sport будут доступны в синем и черном цветах, предусмотрены яркие сменные ремешки. Ориентировочные цены и сроки выпуска пока не объявлены.

Источник
Samsung
Теги
Samsung смарт-часы Tizen IFA 2017

Комментарии

Материалы по теме

Samsung закрыла предзаказ на Gear S2 classic в России

21 октября 2015

Samsung начала продажи смарт-часов Gear S3

11 ноября 2016

Samsung представила фитнес-трекер Gear Fit 2 со встроенным GPS

3 июня 2016

Какие новинки ждать от выставки IFA 2017: всё, что известно накануне открытия

29 августа

Семидесятидолларовый смартфон Samsung Z2 представлен официально

23 августа 2016

Следующее поколение Samsung Galaxy Gear построено на Tizen

19 февраля 2014
Из рубрикиТелефоны
ZTE представила Nubia Z17 Lite с двойной камерой
Док в iOS 11 заменит экранную кнопку в iPhone 8
Смартфон Archos Diamond Alpha Plus получил двойную камеру

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 179
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 108
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 89
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 50
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 37
Абонент МТС со специальным тарифом для роуминга скачал навигатор на 120 тысяч рублей 29