Samsung Galaxy J7+ с двойной камерой показался на видео

В сети появилось видео с готовящимся к выпуску смартфоном Samsung Galaxy J7+, пока не представленном производителем официально. Его опубликовал камбоджийский профильный ресурс Cambo Repor.

По предварительным данным, Samsung Galaxy J7+ представляет собой смартфон среднего уровня с двойной основной камерой. Samsung Galaxy J7+ заключен в металлический корпус, оснащается 5,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельной фронтальной и двойной основной камерой 13+5 Мп, процессором Exynos 7870, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD, аккумулятором на 3000 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Как ожидается, предварительные заказы на Samsung Galaxy J7+ начнут приниматься с 1 сентября, а продажи начнутся 22 сентября. Первой страной, где появится смартфон станет Тайланд.