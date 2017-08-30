ZTE представила Nubia Z17 Lite с двойной камерой

Компания ZTE представила смартфон Nubia Z17 Lite. Это упрощенная и более доступная версия флагманской модели Nubia Z17, вышедшей в июне 2017 года.


ZTE Nubia Z17 Lite оснащается 5,5-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельной фронтальной камерой, основной двойной камерой 13+13 Мп, сканером отпечатков пальцев.


Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 653, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3200 мАч. Размеры составляют 152,8 x 72,55 x 7,6 мм, а вес — 168 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Смартфон ZTE Nubia Z17 Lite поступит в продажу 6 сентября по цене около 379 долларов США.

Источник
Nubia
Теги
смартфон ANDROID ZTE ZTE Nubia Z17 Lite

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