Moto X4 с двойной камерой представлен официально

К открытию выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Lenovo представила новый смартфон Moto X4. Это модель среднего уровня с двойной камерой.



Он оснащается 5,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass, сканером отпечатков пальцев, двойной основной 12+8 Мп и 16-мегапиксельной фронтальной камерами.


Смартфон выйдет в четырех международных версиях с небольшими различиями меду вариантами. Все они базируются на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 630 с графикой Adreno 508. В Европе, Северной и Латинской Америках смартфон получит 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. В Азиатско-Тихоокеанском регионе — 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.


Поддерживается 4G LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС. Размеры составляют 148,35 x 73,4 x 7,99 мм, а вес — 163 грамма. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat.



Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с поддержкой Turbo Charging. Также отмечается защита от воды и пыли по стандарту IP68. По Bluetooth можно подключить до 4 устройств.


Смартфон Moto X4 станет доступен в Европе с сентября по цене от 399 евро. 

Источник
Motorola
Теги
смартфон ANDROID LENOVO MOTOROLA Moto IFA 2017 Moto X4

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