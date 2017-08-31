Sony представила недорогой Xperia XA1 Plus со сканером отпечатков пальцев

К открытию выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Sony Mobile представила не только пару флагманских Sony Xperia XZ1 и XZ1 Compact, но и смартфон попроще — Xperia XA1 Plus.





Несмотря на относительно невысокую стоимость, у Sony Xperia XA1 Plus очень тонкие рамки по бокам дисплея и наконец-то появился сканер отпечатков пальцев, раньше такая возможность была только у моделей Xperia подороже. При этом смартфон не получил защиты от воды и пыли.





Sony Xperia XA1 Plus оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 23-мегапиксельной основной камерой Exmor RS, 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Mediatek Helio P20 (MT6757), 3 или 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ.





Поддерживаются LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, NFC, есть порт USB Type-C. Аккумулятор обладает емкостью 3430 мАч. Размеры устройства — 155 х 75 х 8,7 мм, а вес — 189 граммов.

Новость дорабатывается.