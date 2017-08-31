Флагманские Sony Xperia XZ1 и XZ1 Compact представлены официально

К открытию выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Sony Mobile представила пару флагманских смартфонов Sony Xperia XZ1 и XZ1 Compact.

Интересно, что компактная версия не намного слабее "большой" модели по начинке и функциональности. Главной изюминкой Xperia XZ1 и XZ1 Compact стало приложение для 3D-сканирования голов и еды, причем функция реализована без двойной камеры. Результат можно залить на Sketchfab или отправить куда-нибудь на печать. Еще стоит отметить наличие в XZ1 следящего автофокуса при серийной съемке. Такая возможность впервые появилась на смартфонах, раньше такое было только зеркалках.


Sony Xperia XZ1 оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 19-мегапиксельной основной камерой Exmor RS MotionEye с записью видео 960 кадров в секунду, 13-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Предусмотрен гибридный слот — можно использовать либо две SIM-карты, либо SIM+microSD.


Поддерживаются LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, NFC, есть порт USB Type-C 3.1. Аккумулятор обладает емкостью 2700 мАч с технологией быстрой зарядки. Отмечается также защита от пыли и воды с рейтингом IP68/IP65. Размеры устройства — 148 х 73,4 х 7,4 мм, а вес — 155 граммов.


Sony Xperia XZ1 Compact отличается 4,6-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной камерой, 32 ГБ встроенной флеш-памяти, USB Type-C 2.0. Кроме того, у него отсутствует поддержка двух SIM-карт.Размеры составляют 129 х 64 х 9,3 мм, а вес — 140 граммов.

Старт продаж Xperia XZ1 и Xperia XZ1 Compact запланирован на начало октября 2017 года, оба смартфона будут выпущены на Android 8.0 Oreo.

Источник
Sony Mobile
Теги
смартфон ANDROID SONY IFA 2017 Sony Xperia XZ1 Sony Xperia XZ1 Compact

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