Флагманские Sony Xperia XZ1 и XZ1 Compact представлены официально

К открытию выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Sony Mobile представила пару флагманских смартфонов Sony Xperia XZ1 и XZ1 Compact.

Интересно, что компактная версия не намного слабее "большой" модели по начинке и функциональности. Главной изюминкой Xperia XZ1 и XZ1 Compact стало приложение для 3D-сканирования голов и еды, причем функция реализована без двойной камеры. Результат можно залить на Sketchfab или отправить куда-нибудь на печать. Еще стоит отметить наличие в XZ1 следящего автофокуса при серийной съемке. Такая возможность впервые появилась на смартфонах, раньше такое было только зеркалках.

Sony Xperia XZ1 оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 19-мегапиксельной основной камерой Exmor RS MotionEye с записью видео 960 кадров в секунду, 13-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Предусмотрен гибридный слот — можно использовать либо две SIM-карты, либо SIM+microSD.

Поддерживаются LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, NFC, есть порт USB Type-C 3.1. Аккумулятор обладает емкостью 2700 мАч с технологией быстрой зарядки. Отмечается также защита от пыли и воды с рейтингом IP68/IP65. Размеры устройства — 148 х 73,4 х 7,4 мм, а вес — 155 граммов.

Sony Xperia XZ1 Compact отличается 4,6-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной камерой, 32 ГБ встроенной флеш-памяти, USB Type-C 2.0. Кроме того, у него отсутствует поддержка двух SIM-карт.Размеры составляют 129 х 64 х 9,3 мм, а вес — 140 граммов.

Старт продаж Xperia XZ1 и Xperia XZ1 Compact запланирован на начало октября 2017 года, оба смартфона будут выпущены на Android 8.0 Oreo.