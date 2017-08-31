Sony подтвердила Android 8.0 Oreo для большинства Xperia 2016 года

На мероприятии к открытию выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Sony Mobile поделилась своими планами по обновлению до свежей версии операционной системы Android 8.0 Oreo своих смартфонов.





Апдейт получат большинство моделей 2016 года выпуска. По словам производителя, Android 8.0, Oreo будет доступна для следующих моделей: Xperia X, Xperia X Performance, Xperia XZ, Xperia X Compact, Xperia XZ Premium, Xperia XZs, Xperia XA1, Xperia XA1 Ultra, Xperia Touch, Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact и Xperia XA1 Plus.

При этом анонсированные сегодня флагманские Xperia XZ1 и Xperia XZ1 Compact поступят в продажу сразу на ОС Android Oreo, а вот более простой Xperia XA1 Plus должен будет дождаться апдейта.