Бренд Palm вернется в следующем году

Компания TCL, владеющая такими брендами, как Alcatel и BlackBerry, намеревается возродить легендарный бренд Palm уже в следующем году. До того, как устройства на iOS и Android заполнили рынки, Palm продавала коммуникаторы и мини-компьютеры; более того, популярность гаджетов оказалась настолько велика, что название компании ассоциировались с подобными устройствами в 2000-х.

В 2014 году Palm была приобретена TCL, но возрождение случится лишь в 2018 году. Именно в начале года нас ожидает анонс сразу нескольких гаджетов легендарной марки, ориентированных на людей, выросших на оригинальных Palm'ах.

Никаких подробностей нет. Но вряд ли стоит ожидать возвращения обновленной версии webOS от Palm; скорее всего, смартфоны будут работать на Android'е. 

Источник
Android Planet
Теги
смартфоны PALM

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