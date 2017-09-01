Смартфон Alcatel A7 получил емкую батарею

На выставке IFA 2017, которая проходит с 1 по 6 сентября в Берлине, компания TCL Communication представила смартфон Alcatel A7. По словам производителя, смартфон ориентирован на опытных пользователей с активным образом жизни, для которых важно всегда оставаться на связи.





Смартфон оснащается 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 16-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Аппаратной основой стал восмиядерный процессор MediaTek MT6750T. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч.

Поддерживаются LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, NFC и GPS. Размеры составляют 152,7 x 76,5 x 8,95 мм, а вес — 164 грамма. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Смартфон Alcatel A7 начал продаваться в Европе за 229,99 евро. В России он появится в октябре по рекомендованной розничной цене 13 990 рублей.