Стильный смартфон Alcatel Idol 5 ориентирован на молодежь

На выставке IFA 2017, которая проходит с 1 по 6 сентября в Берлине, компания TCL Communication представила новый смартфон Alcatel серии Idol. Смартфон Alcatel Idol 5 позиционируется как стильная модель для молодежи. Отдельно отмечается функция «Дублирование приложений», благодаря которой можно одновременно пользоваться несколькими аккаунтами в одной и той же социальной сети.





Alcatel Idol 5 оснащается 5,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 16-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядрный процессор MediaTek MT6735 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения картами формата microSD.





Аккумулятор обладает емкостью 2800 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Поддерживаются две SIM-карты, LTE и VoLTE, Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS. Размеры составляют 148 x 73 x 7,5 мм, а вес — 155 граммов.

Смартфон Alcatel Idol 5 появится в России в конце сентября по цене 13 990 рублей.