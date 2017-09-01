Huawei показала пронзительно голубой Honor 9

На выставке IFA 2017, которая проходит с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Huawei показала новую версию флагманского смартфона Honor 9 — в ярко-голубой расцветке.





Оттенок назван Robin Egg, проще говоря, смартфон голубой, как яйца дрозда. В России Honor 9 в новом цвете корпуса поступит в продажу 7 сентября и будет доступен только в премиальной версии с 6 ГБ оперативной и 128 встроенной флеш-памяти по цене 31 990 рублей.

Напомним, Huawei Honor 9 оснащается 5,15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной основной камерой 20+12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. Аппаратной основой стал процессор Kirin 960, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает емкостью 3200 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой EMUI 5.1.