Смартфон-долгожитель Fly Power Plus 1 оценен дешевле 6,5 тысяч рублей

Торговая марка Fly сообщила о поступлении в продажу в России смартфона Power Plus 1 (модельный номер FS521). Она открывает новую линейку смартфонов Power Plus с аккумулятором повышенной емкости.

Fly Power Plus 1 получил батарею емкостью 3950 мАч. По словам производителя, смартфон способен непрерывно работать до 15 часов в режиме разговора, до 5 часов в режиме интернет-сёрфинга и более 60 часов в режиме воспроизведения аудиозаписей.

Он оснащается 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и стеклом 2.5D, сканером отпечатков пальцев на задней панели, 2-мегапиксельной фронтальной и 8-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Spreadtrum SC9832 с частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ.

Предусмотрены работа с двумя SIM-картами, поддержка LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.1, GPS и FM-радио. Размеры составляют 144,5 x 73 x 10,2 мм, а вес — 170 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Fly Power Plus 1 поступил в продажу в черном и золотистом цветовых решениях по рекомендованной розничной цене и 6 490 рублей.

Источник
Fly
Теги
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