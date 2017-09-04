Huawei назначила анонс Mate 10 на 16 октября

На выставке IFA 2017, которая проходит с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Huawei официально объявила дату анонса своего следующего флагманского смартфона Huawei Mate 10.


Смартфон под таким названием дебютирует на мероприятии, которое пройдет 16 октября 2017 года в Мюнхене. Кроме того, Huawei еще раз подтвердила использование в Huawei Mate 10мощного фирменного процессора Kirin 970.

Согласно более ранним утечкам, Huawei Mate 10 станет обладателем безрамочного дисплея практически во всю переднюю панель как у Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+. Вполне возможно, в нем будет использоваться 6-дюймовый экран Full Active, не так давно представленной японкой компанией JDI. Этот экран обеспечивает разрешение 2160 x 1080 пикселей и соотношение сторон 18:9. Также смартфону приписывают двойную камеру с возможностью 3D-сканирования и функциями дополненной реальности, 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч.

По словам Брюса Ли (Bruce Lee), являющегося вице-президентом Huawei и возглавляющего направление мобильных телефонов, Huawei Mate 10 получит топовый чип Kirin 970, а также большой дисплей при компактном корпусе. Также он отметил быструю зарядку SuperCharge и «выдающиеся» производительность и время работы.

Источник
Huawei
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