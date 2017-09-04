Samsung представила смартфон Galaxy J7+ с двойной камерой

Компания Samsung представила в Тайланде смартфон Galaxy J7+, о котором ходило довольно много слухов. Он стал вторым смартфоном Samsung, оснащенным двойной основной камерой. В отличие от Samsung Galaxy Note 8, модель Galaxy J7+ относится к среднему уровню.







Смартфон Samsung Galaxy J7+ заключен в металлический корпус, получил сканер отпечатков пальцев в домашней кнопке, функцию "всегда включенного" дисплея (Always On Display) и приложение Bixby Home.





Он оснащается 5,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельной фронтальной и двойной основной камерой 13+5 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P20, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ.





Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11), Bluetooth 4.2 и GPS. Размеры составляют 152,4 x 74.7 x 7,9 мм.

Смартфон Samsung Galaxy J7+ доступен для предзаказа в черном, золотистом и розово-золотистом по цене около 388 долларов США. Продажи начнутся 22 сентября 2017 года.