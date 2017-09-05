Смартфоны Highscreen Easy Power и Power Pro получили аккумулятор на 8000 мАч

Российский бренд Highscreen, принадлежащий компании «Вобис Компьютер», представил новый смартфон Easy Power и его продвинутую вариацию Easy Power Pro. Главной особенностью смартфонов стал мощный аккумулятор емкостью 8000 мАч. По словам производителя, он обеспечивает до недели автономной работы устройства.


Highscreen Easy Power оснащается 5-дюймовым экраном с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 2-мегапиксельной фронтальной и 8-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1,25 ГГц, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью использовать карточки формата microSD объемом до 64 ГБ.


Highscreen Easy Power Pro отличается фронтальной камерой на 5 Мп, 2 ГБ оперативной флеш и процессором MediaTek MT6737T с тактовой частотой 1,45 ГГц, а также поддержкой ГЛОНАСС.

Смартфоны поддерживают две SIM-карты, LTE, GPS, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0+EDR. Размеры составляют 1143 x 71,5 x 16,5 мм, а вес — 209 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Highscreen Easy Power и Easy Pro предлагаются в двух цветах: красный и черный. Highscreen Easy Power доступен по рекомендованной розничной цене 7 490 рублей, а версия Pro — 8 490 рублей.

Источник
Highscreen
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