Huawei подтвердила обновление Android 8.0 Oreo для Honor 8 Pro и Honor 6X

Компания Huawei подтвердила планы по обновлению прошивки смартфонов Honor 8 Pro и Honor 6X до свежей версии операционной системы Android 8.0 Oreo. Об этом сообщил один из пользователей сообщества мобильных разработчиков XDA Developers.


По словам источника, его команда встречалась в Дели с официальными представителями Honor и Huawei и получила подтверждение планов по апдейту. Смартфон Honor 6X планируется обновить в конце 2017 года или январе 2018 года. Смартфон Honor 8 Pro сможет получить апдейт в декабре 2017 года.

Источник
XDA Forums
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