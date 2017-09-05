Huawei подтвердила обновление Android 8.0 Oreo для Honor 8 Pro и Honor 6X

Компания Huawei подтвердила планы по обновлению прошивки смартфонов Honor 8 Pro и Honor 6X до свежей версии операционной системы Android 8.0 Oreo. Об этом сообщил один из пользователей сообщества мобильных разработчиков XDA Developers.





По словам источника, его команда встречалась в Дели с официальными представителями Honor и Huawei и получила подтверждение планов по апдейту. Смартфон Honor 6X планируется обновить в конце 2017 года или январе 2018 года. Смартфон Honor 8 Pro сможет получить апдейт в декабре 2017 года.