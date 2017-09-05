Oppo представила недорогой смартфон A71

Китайская компания Oppo без особого шума представила смартфон A71 в Пакистане и Малайзии. Это недорогая модель в металлическом корпусе.





Смартфон оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 5-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Mediatek MT6750 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти.





Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.0. Размеры составляют 148,1x73,8 x7,6 мм, а вес — 137 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat с оболочкой Color OS 3.1.





Oppo A71 доступен по цене 858 малайзийских ринггитов, то есть около 200 долларов США.