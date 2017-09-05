Xiaomi Mi A1 с двойной камерой представлен официально

Компания Xiaomi представила сегодня новый смартфон Xiaomi Mi A1Xiaomi Mi A1 с двойной камерой. Для его создания Xiaomi сотрудничала с Google в рамках проекта Android One, в которую входят бюджетные смартфоны. Смартфон заключен в металлический корпус и получил сканер отпечатков пальцев на задней панели.


Основная двойная камера состоит из 12-мегапиксельного 50-мм телефотомодуля и 12-мегапиксельного 26-мм широкоугольного модуля. Вместе они обеспечивают 2-кратный оптический зум. Отдельно производитель отмечает увеличенный размер пикселей (1,25 мкм), по его словам, это дает на 56% больше света, чем "обычные" сенсоры.


Смартфон оснащается 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом 2.5D с изогнутыми кромками, 5-мегапиксельной фронтальной камерой.


Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3080 мАч.


Работа производится под управлением операционной системыAndroid 7.1.2 Nougat с "чистым" интерфейсом, без дополнительных надстроек. До конца 2017 года обещано обновление до Android 8.0 Oreo. Предусмотрены порт USB Type-C, инфракрасный порт и 3,5-мм разъем для наушников.


Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС. Размеры составляют 155,4 х 75,8 х 7,3 мм, а вес - 168 граммов. Xiaomi Mi A1 представлен в трех цветовых вариантах — черном с защитой поверхности от отпечатков пальцев, розовом и золотистом.

Он предлагается по цене 14 999 индийских рупий, то есть около 234 долларов США или 13 536 российских рубля. Продажи стартуют 12 сентября.

Источник
Xiaomi
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