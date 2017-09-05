ZTE представила стодолларовый Blade A2S

Компания ZTE представила смартфон Blade A2S. Это бюджетная модель, которая приходит на смену прошлогоднему ZTE Blade A2. Смартфон получил увеличившийся дисплей с повышенным разрешением, улучшенный процессор и больше встроенной памяти.





Cмартфон заключен в металлический корпус и оснащается сканером отпечатков пальцев на задней панели. ZTE Blade A2S оснащен 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6753 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, которую можно расширить с помощью карточек формата microSD объемом до 128 ГБ. Есть также GPS-модуль, Wi-Fi, Bluetooth, поддержка LTE и VoLTE, а также двух SIM-карт. Емкость аккумулятора слегка выросла до 2540 мАч.

ZTE Blade A2S поступит в продажу через онлайн-ритейлера JD.com с 8 сентября по цене 699 китайских юаней, то есть около 107 долларов США.