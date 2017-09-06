Caviar предлагает iPhone 8 с метеоритом, мехом норки и вулканической лавой

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, представила новые модификации iPhone 8.





Отметим, что Apple пока не анонсировала следующее поколение своих смартфонов, но Caviar уже пару недель предлагает для заказа версии iPhone 8 отделкой из янтаря, березы и нефти. Теперь Caviar пошла дальше и представила вторую половину коллекции Tesoro «Достояние России».





На этот раз в отделке задействованы метеорит, мех норки и вулканическая лава. Caviar Russia Meteorite выполнена в технике сочетания двух материалов — фрагмента метеорита Сеймчан, впервые найденного в 1967 году в Магадане и композитного черного камня с россыпью хаотичных белых вкраплений. Узор на метеоритном камне называется «видманштеттеновы фигуры», они образуются в результате обоюдного прорастания кристаллов разных форм железо-никелевого сплава — камасита и тэнита.

Модель Caviar Russia Norka без затей отделана черной норкой и золотом. В корпусе Caviar Russia Volcano использован вулканический сланец, содержащего фрагменты лавы, дополненный золотыми вставками, символизирующими раскаленную лаву.

Все модели коллекции также получили герб России и табличку гравировкой гимна России из белого или желтого золота. На новые смартфоны серии Caviar iPhone 8 Tesoro уже можно оформить предварительный заказ по цене от 212 тысяч рублей.