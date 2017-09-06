Huawei представила недорогой смартфон Honor V9 Play в металле

Как и ожидалось, компания Huawei представила сегодня в Китае новый бюджетный смартфон — Honor V9 Play. Это недорогая модель в металлическом корпусе и со сканером отпечатков пальцев.


Huawei Honor V9 Play оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6750, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ.


Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.1. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1 LE, GPS и ГЛОНАСС. Размеры составляют 147,9 х 73,2 х 7,65 мм, а вес — 145 граммов.

Huawei Honor V9 Play доступен для заказа в золотистом, розовом, красном, синем и черном цветовых вариантах по цене около 153 долларов США за версию с 3 ГБ RAM и 184 долларов США на за версию с 4 ГБ RAM. Продажи стартуют с 12 сентября.

Источник
Honor
Теги
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