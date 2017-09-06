Huawei Mate 10 показался на рендерах и видео

Ресурс Compareraja опубликовал подборку рендеров на базе заводских чертежей и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску смартфона Huawei Mate 10, который пока не был представлен официально. Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.

По данным источника, размеры смартфона составляют 150,2 x 77,5 x 8,4 мм. Камера немного выступает, в этом месте толщина смартфона достигает 9 мм. Смартфон получил 5,9-дюймовый дисплей и стеклянную заднюю панель. Он сохранит 3,5-мм разъем для наушников, также предусмотрен порт USB Type-C.

Согласно более ранним утечкам, Huawei Mate 10 станет обладателем безрамочного дисплея практически во всю переднюю панель как у Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+. Вполне возможно, в нем будет использоваться 6-дюймовый экран Full Active, не так давно представленной японкой компанией JDI. Этот экран обеспечивает разрешение 2160 x 1080 пикселей и соотношение сторон 18:9. Также смартфону приписывают двойную камеру с возможностью 3D-сканирования и функциями дополненной реальности, 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч.

По словам Брюса Ли (Bruce Lee), являющегося вице-президентом Huawei и возглавляющего направление мобильных телефонов, Huawei Mate 10 получит топовый чип Kirin 970, а также большой дисплей при компактном корпусе. Также он отметил быструю зарядку SuperCharge и «выдающиеся» производительность и время работы.

Смартфон Huawei Mate 10 дебютирует на мероприятии, которое пройдет 16 октября 2017 года в Мюнхене.