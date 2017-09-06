Роскомнадзор назвал «Билайн» самым проблемным оператором в Москве

Роскомнадзор провел тестирование качества связи в сетях четырех крупнейших российских мобильных операторов в Москве. Измерения проводились в сетях ВымпелКома, МегаФона, МТС и Tele2.





В итоге ВымпелКом оказался лидером по доле неуспешных попыток установить голосовое соединение — 15,1%. Лидирует он с большим отрывом — у Tele2 на втором месте этот показатель достигает 1,2%, у МТС — 0,8% и у Мегафона — 0,7%. Также у него оказалась самая низкая скорость мобильного интернета — около 5 Мбит/с, тогда как у Tele2 — 9,4 Мбит/с, у МТС — 10,1 Мбит/с и у Мегафона 13,1 Мбит/c.

Стоит отметить, что ВымпелКом обошел других операторов по доле доставленных SMS — она равняется у него 100%, тогда как у Tele2 доля недоставленных SMS достигает 1,2%, у МТС — 2,4% и у Мегафона — 1,7%.

Замеры делались по заранее составленным маршрутам движения измерительного комплекса на дорогах Москва и Московской области в рабочие дни в интервале с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени. Маршрут движения комплекса охватывал магистральные дороги, улицы общегородского и местного значения. Тестирование охватило основные транспортные проспекты и центральные улицы города, подъезды к ж/д вокзалам – Курскому, Киевскому, Рижскому, Савеловскому, Павелецкому, Казанскому, Ленинградскому, Ярославскому, Белорусскому, аэропортам – Международному аэропорту Шереметьево, Международному аэропорту Домодедово, Международному аэропорту Внуково, Международному Аэропорту Жуковский и в районах возможных мест проживания. Всего было осуществлено 70 выездов мобильного комплекса. Общий пробег автомобиля составил около 9000 км.