Samsung Gear S3 classic и Gear S3 frontier обновятся до Tizen 3.0

Компания Samsung планирует обновить смарт-часы Gear S3 classic и Gear S3 frontier до свежей версии операционной системы Tizen 3.0. Об этом рассказал профильный ресурс AndroidPit.

Samsung Gear Sport с Tizen 3.0
Samsung Gear Sport с Tizen 3.0

Данная версия ОС используется в новых смарт-часах Samsung Gear Sport, представленных к выставке IFA 2017, которая проходит с 1 по 6 сентября в Берлине.

Как ожидается, обновление выйдет для Gear S3 одновременно с началом продаж смарт-часов Gear Sport и нового фитнес-браслета Gear Fit 2 Pro.

Источник
AndroidPit
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Samsung смарт-часы Tizen Samsung Gear S3 Samsung Gear S3 classic Samsung Gear S3 frontier Tizen 3.0

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