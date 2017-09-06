UmiDigi раскрыла цены и характеристики безрамочных долгоиграющих смартфонов S2 и S2 Pro

Китайская компания UmiDigi рассекретила полные технические характеристики своих флагманских смартфонов UmiDigi S2 и S2 Pro, а также раскрыла подробности об их выпуске в продажу. Напомним, главной особенностью смартфонов стало сочетание безрамочного дисплея и емкой батареи. Также стоит отметить металлический корпус, двойную камеру и сканер отпечатков пальцев.





UmiDigi S2 и S2 Pro оснащаются 6-дюймовым дисплеем с матрицей IGZO от Sharp с разрешением 1440 х 720 пикселей, соотношением сторон 18:9, занимающим 90% передней панели, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4. Основная камера сочетает 13-Мп основной модуль с сенсором Sony IMX258 и вспомогательный модуль на 5 Мп. Фронтальная камера — на 5 Мп.

Аппаратной основой UmiDigi S2 стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P20 с частотой до 2,3 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ. Главными отличиями UmiDigi S2 Pro стали процессор MediaTek Helio P25 и 6 ГБ оперативной памяти.

Аккумулятор обладает емкостью 5100 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge. По словам производителя, этого достаточно для двух дней автономной работы в режиме интенсивной нагрузки.

Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (802.11 b/g/n), FM-радио, GPS и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C 2.0. Размеры составляют 158,1 x 74,6 x 8,8 мм, а вес — 186 граммов.

Смартфоны предлагаются в черном и красном вариантах расцветки. Прием предварительных заказов начнется 18 сентября по цене $229,99 и $299,99 соответственно.