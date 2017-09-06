ZTE готовит горизонтальную раскладушку Axon Multy с двумя экранами

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через ресурс VentureBeat опубликовал новые подробности о новой разработке компании ZTE. Совместно с американским оператором AT&T она готовит к выходу смартфон под названием Axon Multy, выполненный в необычном форм-факторе горизонтальной раскладушки с двумя экранами.



Kyocera Echo

Описание звучит довольно похоже на давнюю Kyocera Echo с иллюстрации, вышедший в 2011 году. На каждой из сторон раскладушки расположен дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). В разложенном состоянии оба дисплея формируют один экран диагональю 6,8 дюйма. В сложенном состоянии гаджет довольно тонок — менее 10 миллиметров.

Полные характеристики пока неизвестны. Вероятнее всего, смартфон базируется на прошлогоднем процессоре Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, оснащается камерой на 20 Мп и аккумулятором на 3120 мАч. Выход ожидается в середине октября по цене около 650 долларов США.