ZTE готовит горизонтальную раскладушку Axon Multy с двумя экранами

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через ресурс VentureBeat опубликовал новые подробности о новой разработке компании ZTE. Совместно с американским оператором AT&T она готовит к выходу смартфон под названием Axon Multy, выполненный в необычном форм-факторе горизонтальной раскладушки с двумя экранами.

Kyocera Echo
Kyocera Echo

Описание звучит довольно похоже на давнюю Kyocera Echo с иллюстрации, вышедший в 2011 году. На каждой из сторон раскладушки расположен дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). В разложенном состоянии оба дисплея формируют один экран диагональю 6,8 дюйма. В сложенном состоянии гаджет довольно тонок — менее 10 миллиметров.

Полные характеристики пока неизвестны. Вероятнее всего, смартфон базируется на прошлогоднем процессоре Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, оснащается камерой на 20 Мп и аккумулятором на 3120 мАч. Выход ожидается в середине октября по цене около 650 долларов США.

Источник
Venture Beat
Теги
смартфон ANDROID ZTE Kyocera Echo

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