ZTE готовит безрамочный смартфон Nubia

Компания ZTE готовится к выпуску безрамочного смартфона под брендом Nubia. На это намекает тизерное изображение, опубликованное в официальном аккаунте бренда Nubia в Weibo, китайском аналоге Twitter.





Судя по тизеры, вскоре будет выпущен смартфон Nubia с минимальными кромками вокруг дисплея и соотношением сторон экрана 2:1. Отметим, что у ZTE уже есть смартфон Nubia Z17, но у него сведены к минимуму только боковые кромки, а вот полосы над и под экраном довольно широкие.

Пропорции экрана у Nubia Z17 составляют традиционные 16:9. Сейчас е в моду вошли флагманы с экраном почти во всю переднюю панель без широких кромок сверху и снизу, и пропорциями, близкими к 18:9, как у Samsung Galaxy S8.