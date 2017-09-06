ZTE готовит безрамочный смартфон Nubia

Компания ZTE готовится к выпуску безрамочного смартфона под брендом Nubia. На это намекает тизерное изображение, опубликованное в официальном аккаунте бренда Nubia в Weibo, китайском аналоге Twitter.


Судя по тизеры, вскоре будет выпущен смартфон Nubia с минимальными кромками вокруг дисплея и соотношением сторон экрана 2:1. Отметим, что у ZTE уже есть смартфон Nubia Z17, но у него сведены к минимуму только боковые кромки, а вот полосы над и под экраном довольно широкие.

Пропорции экрана у Nubia Z17 составляют традиционные 16:9. Сейчас е в моду вошли флагманы с экраном почти во всю переднюю панель без широких кромок сверху и снизу, и пропорциями, близкими к 18:9, как у Samsung Galaxy S8.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID ZTE Nubia

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов, которые запрещено ввозить в Россию

30 мая

CES 2017. ZTE начала сбор денег на липкий смартфон с отслеживанием глаз

5 января

ZTE представила nubia M2 с двойной камерой и M2 Lite с одинарной

22 марта

ZTE представила бюджетный Small Fresh 5 с двойной камерой

22 июня

ZTE рассекретила смартфон Blade V8 с двойной камерой

29 декабря 2016

Обзор ZTE Axon 7 mini: лучший звук за минимум денег

22 ноября 2016
Из рубрикиТелефоны
Huawei Mate 10 показался на рендерах и видео
Android 8.0 Oreo использует мобильный интернет даже при наличии Wi-Fi
Фото: Foxconn отгружает iPhone 8 в США

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 193
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 113
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 99
Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей 60
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 53
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 43