Смартфон Huawei Honor 6 Play оценен дешевле $100

Компания Huawei представила в Китае новый смартфон Honor 6 Play. Это ультрабюджетная модель с довольно емким аккумулятором, стоимость составляет менее 100 долларов США.

Huawei Honor 6 Play оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Обе камеры получили вспышки. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6737T, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD.

Аккумулятор обладает емкостью 3020 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой EMUI 4.1. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0, GPS. Размеры составляют 143,8 х 72 х 8,85 мм, а вес — 150 граммов.

Huawei Honor 6 Play доступен для заказа в Китае в золотистом и белом цветовых вариантах по цене около 91 доллара США.

Источник
Huawei
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