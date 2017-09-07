Huawei начала продажи голубого Honor 9 в России

Компания Huawei объявила о начале продаж в России смартфона Honor 9 Premium в новой ярко-голубой расцветке. Этот вариант Honor 9 дебютировал на выставке IFA 2017, которая проходит с 1 по 6 сентября в Берлине.


Оттенок назван Robin Egg, проще говоря, смартфон голубой, как яйца дрозда. В России Honor 9 в новом цвете корпуса доступен только в премиальной версии Honor 9 Premium с 6 ГБ оперативной и 128 встроенной флеш-памяти по цене 31 990 рублей. Первым покупателям обещан фитнес-браслет Honor Band 3 в комплекте.

Напомним, Huawei Honor 9 оснащается 5,15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной основной камерой 20+12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. Аппаратной основой стал процессор Kirin 960, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает емкостью 3200 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой EMUI 5.1.

Источник
Huawei
Теги
смартфон ANDROID Россия Huawei Huawei Honor 9

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