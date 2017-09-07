Смартфон Vivo V7+ получил селфи-камеру на 24 Мп

Китайская компания Vivo представила сегодня в Мумбаи новый смартфон Vivo V7+. Эта модель ориентирована на любителей автопортретов и получила продвинутую селфи-камеру. Также она получила практически безрамочный дисплей с тонкими рамками, занимающий 84,4% передней панели.


Фронтальная камера смартфона обладает разрешением 24 Мп, апертурой f/2.0 и светодиодной вспышкой. Смартфон оснащается 5,99-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением 720 x 1440 пикселей, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Разрешение основной камеры составляет 16 Мп.


Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3225 мАч.


Поддерживаются две SIM-карты, причем для карт памяти есть отдельный слот, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС. Есть сканер отпечатков пальцев, FM-радио, 3,5-мм разъем для наушников. Размеры составляют 155,87 x 75,74 x 7,7 мм, а вес — 160 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat с оболочкой Funtouch OS 3.2.

Смартфон Vivo V7+ начнет продаваться в Индии с 15 сентября по цене около 343 долларов США.

Источник
Vivo
Теги
смартфон ANDROID Vivo Vivo V7+

Комментарии

Материалы по теме

Huawei начала продажи голубого Honor 9 в России

7 сентября

Huawei представила недорогой смартфон Honor V9 Play в металле

6 сентября

IFA 2017: Samsung показывает Galaxy Note 8 и втайне готовит к выпуску Galaxy S9 и новые Galaxy A (2018)

3 сентября

Vivo Xplay 3S станет первым смартфоном с дисплеем 2560 x 1440

17 октября 2013

Vivo приглашает на презентацию Xplay 3S дополненной реальностью

13 декабря 2013

Xiaomi Mi A1 с двойной камерой представлен официально

5 сентября
Из рубрикиТелефоны
Следующая версия Android получит номер 8.1
Началось закрытое тестирование Android 8.0 Oreo для OnePlus 3
Samsung Galaxy C8 с двойной камерой показался на пресс-рендерах

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 193
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 114
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 99
Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей 61
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 53
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 43