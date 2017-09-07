Смартфон Vivo V7+ получил селфи-камеру на 24 Мп

Китайская компания Vivo представила сегодня в Мумбаи новый смартфон Vivo V7+. Эта модель ориентирована на любителей автопортретов и получила продвинутую селфи-камеру. Также она получила практически безрамочный дисплей с тонкими рамками, занимающий 84,4% передней панели.





Фронтальная камера смартфона обладает разрешением 24 Мп, апертурой f/2.0 и светодиодной вспышкой. Смартфон оснащается 5,99-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением 720 x 1440 пикселей, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Разрешение основной камеры составляет 16 Мп.





Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3225 мАч.





Поддерживаются две SIM-карты, причем для карт памяти есть отдельный слот, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС. Есть сканер отпечатков пальцев, FM-радио, 3,5-мм разъем для наушников. Размеры составляют 155,87 x 75,74 x 7,7 мм, а вес — 160 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat с оболочкой Funtouch OS 3.2.

Смартфон Vivo V7+ начнет продаваться в Индии с 15 сентября по цене около 343 долларов США.