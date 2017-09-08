Безрамочный Meizu mblu Zero показался на рендере

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружился рендер готовящегося к выпуску безрамочного смартфона от китайской компании Meizu. Изображением и подробностями поделился довольно хорошо известный по регулярным утечкам пользователь ice universe.





По данным источника, смартфон получил название Meizu mblu Zero, Он получит дисплей, практически вовсю переднюю панель. Ориентировочная цена стартует от 4000 китайских юаней, то есть 618,76 доллара США.

Ранее вице-президент Meizu признавал, что дизайнеры компании еще не похоронили идею об полностью безрамочном смартфоне. Тем не менее, устройство может не увидеть свет до 2018 года.