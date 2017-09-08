Samsung Galaxy C8 с двойной камерой представлен официально

Компания Samsung представила в Китае телефон Galaxy C8. Это еще один смартфон Samsung с двойной камерой. Первым стал флагманский Samsung Galaxy Note 8, а несколько дней назад дебютировал Galaxy J7+ среднего уровня.

Отметим, что Galaxy C8, по сути, оказался китайской версией Galaxy J7+, правда здесь добавились дополнительные опции памяти. Смартфон заключен в металлический корпус, получил сканер отпечатков пальцев в домашней кнопке, функцию "всегда включенного" дисплея (Always On Display) и приложение Bixby Home.

Он оснащается 5,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельной фронтальной камерой со вспышкой и двойной основной камерой 13+5 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P20, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ.

Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11), Bluetooth 4.2 и GPS. Размеры составляют 152,4 x 74.7 x 7,9 мм, а вес -- 180 граммов.

Источник
Samsung
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy J7+ Samsung Galaxy C8

Комментарии

Материалы по теме

8 лучших смартфонов с большим экраном

19 июля

IFA 2017: Samsung показывает Galaxy Note 8 и втайне готовит к выпуску Galaxy S9 и новые Galaxy A (2018)

3 сентября

Samsung Galaxy Note 8 представлен официально

23 августа

Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей

29 августа

Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»?

8 августа

Помощневший Samsung Galaxy S8+ доступен в России

26 июля
Из рубрикиТелефоны
Глава Xiaomi показал Mi Note 3
Безрамочный Meizu mblu Zero показался на рендере
ВКонтакте готовит большой редизайн приложений для Android и iOS

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 193
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 119
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 99
Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей 62
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 53
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 43