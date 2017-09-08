Samsung Galaxy C8 с двойной камерой представлен официально

Компания Samsung представила в Китае телефон Galaxy C8. Это еще один смартфон Samsung с двойной камерой. Первым стал флагманский Samsung Galaxy Note 8, а несколько дней назад дебютировал Galaxy J7+ среднего уровня.

Отметим, что Galaxy C8, по сути, оказался китайской версией Galaxy J7+, правда здесь добавились дополнительные опции памяти. Смартфон заключен в металлический корпус, получил сканер отпечатков пальцев в домашней кнопке, функцию "всегда включенного" дисплея (Always On Display) и приложение Bixby Home.

Он оснащается 5,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельной фронтальной камерой со вспышкой и двойной основной камерой 13+5 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P20, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ.

Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11), Bluetooth 4.2 и GPS. Размеры составляют 152,4 x 74.7 x 7,9 мм, а вес -- 180 граммов.