Samsung начала разработку обновления Android 8.0 Oreo для Galaxy S8

Компания Samsung начала разработку обновления прошивки со свежей версией операционной системы Android 8.0 Oreo для флагманских смартфонов Galaxy S8 и S8+. Об этом рассказал профильный ресурс SamMobile со ссылкой на "надежные" источники.


Номер прошивки с апдейтом Android 8.0 Oreo для Galaxy S8 и S8+ может быть G955FXXU1BQI1 и G950FXXU1BQI1, соотвественно. Точные сроки выхода обновления пока неизвестны. Высока вероятность, что Samsung запустит программу бета-тестирования для пользователей, как она это делала для Galaxy S7 и S7 edge.

Источник
SamMobile
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S8 Android 8.0 Oreo

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