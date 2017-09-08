Samsung начала разработку обновления Android 8.0 Oreo для Galaxy S8

Компания Samsung начала разработку обновления прошивки со свежей версией операционной системы Android 8.0 Oreo для флагманских смартфонов Galaxy S8 и S8+. Об этом рассказал профильный ресурс SamMobile со ссылкой на "надежные" источники.





Номер прошивки с апдейтом Android 8.0 Oreo для Galaxy S8 и S8+ может быть G955FXXU1BQI1 и G950FXXU1BQI1, соотвественно. Точные сроки выхода обновления пока неизвестны. Высока вероятность, что Samsung запустит программу бета-тестирования для пользователей, как она это делала для Galaxy S7 и S7 edge.