Глава Xiaomi показал Mi Note 3

Глава и сооснователь компании Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) и Лин Бин (Lin Bin) поделились в через свои аккаунты Weibo, китайского аналога Twitter, пресс-изображениями готовящегося к выпуску смартфона Mi Note 3.

Они также подтвердили, что Mi Note 3 дебютирует одновременно с безрамочным Mi Mix 2, чей анонс запланирован на утро 11 сентября 2017 года. Как отметил Бин Лин, Xiaomi Mi Note 3 представляет собой увеличенную версию флагманского Xiaomi Mi 6.

Напомним, Xiaomi представила Mi Note 2 в октябре 2016 года, а продажи в Китае начались в ноябре. Если анонс Xiaomi Mi Note 3 состоится в августе, то продажи могут стартовать в сентябре.

По предварительным данным, смартфон Xiaomi Mi Note 3 оснащается 5,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем, изогнутым с двух сторон, 12-мегапиксельной двойной основной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Note 3

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