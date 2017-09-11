Утекшая iOS 11 GM подтвердила Apple Watch с поддержкой LTE

В прошедшие выходные в сеть утекла версия OS 11 GM, рассекретив ряд особенностей будущих устройств Apple. В частности, подтвердилась теория о появлении в смарт-часах Apple Watch поддержки сотовой связи стандарта LTE.





Изображение часов было найдено в приложении Apple Watch. Дизайн сохранил основные особенности текущего поколения смарт-часов, но на колесике Digital Crown появилась яркая красная точка. Код обновления указывает на возможность совершения звонков по LTE, разделяя номер телефона с iPhone. Таким образом, Apple Watch подключатся к существующему тарифу пользователя.

Согласно более ранним слухам, Apple Watch третьего поколения не получат значительных изменений, если не считать поддержки сотовых сетей 4G LTE. Они сохранят два варианта размеров, 38 мм и 42 мм, и будут предлагаться в версиях с LTE и без, как планшеты iPad. Интересно, что Apple Watch с поддержкой сотовой связи смогут работать только в сетях LTE, а в более распространенных, но медленных 3G - нет. Также часы не смогут самостоятельно совершать телефонных звонков, но не исключена поддержка VoIP-сервисов вроде FaceTime и Skype. В Apple Watch 3 будет использоваться электронная eSIM, вместо традиционной SIM-карты, при этом гаджет разделит телефонный номер с iPhone пользователя.

Текущая версия часов требует беспроводного подключения к iPhone, чтобы транслировать музыку, скачивать подробности по карте и отправлять сообщения. При наличии встроенного чипа LTE смарт-часы смогут самостоятельно выходить в сеть и выполнять подобные задачи без наличия смартфона поблизости. Например, пользователь сможет загружать новые песни и пользоваться приложениями на пробежке, оставив iPhone дома.

Помимо поддержки сотовой связи, часы могут получить улучшенное время автономной работы и производительность. Анонс ожидается одновременно с новым поколением iPhone, на мероприятии 12 сентября.