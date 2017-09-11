Смартфон Motorola с двойной камерой на базе Android One засветился на рендере

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал пресс-рендер готовящегося к выпуску смартфона Motorola с брендом программы Android One, который пока не был представлен официально.


Смартфон выглядит как версия Moto X4 — дебютировавшего недавно смартфона среднего уровня с двойной камерой. Пока неясно, чем именно смартфон с рендера будет отличаться от Moto X4. Есть вероятность, что название модели окажется совсем другим.

В рамках проекта Android One компания Google с партнерами выпускают ультрабюджетные бюджетные смартфоны. Тем не менее, неделю назад под маркой Android One был анонсирован довольно продвинутый Xiaomi Mi A1 с двойной камерой.

Одним из отличий смартфонов Android One является использования "чистым" Android, без дополнительных надстроек. Но тут стоит отметить, что оригинальный Moto X4 уже работает практически на стоковом Android.

Источник
Evan Blass
Теги
смартфон ANDROID MOTOROLA Moto Moto X4 Android One

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