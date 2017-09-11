Смартфон Motorola с двойной камерой на базе Android One засветился на рендере

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал пресс-рендер готовящегося к выпуску смартфона Motorola с брендом программы Android One, который пока не был представлен официально.





Смартфон выглядит как версия Moto X4 — дебютировавшего недавно смартфона среднего уровня с двойной камерой. Пока неясно, чем именно смартфон с рендера будет отличаться от Moto X4. Есть вероятность, что название модели окажется совсем другим.

В рамках проекта Android One компания Google с партнерами выпускают ультрабюджетные бюджетные смартфоны. Тем не менее, неделю назад под маркой Android One был анонсирован довольно продвинутый Xiaomi Mi A1 с двойной камерой.

Одним из отличий смартфонов Android One является использования "чистым" Android, без дополнительных надстроек. Но тут стоит отметить, что оригинальный Moto X4 уже работает практически на стоковом Android.