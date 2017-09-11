Безрамочный Xiaomi Mi Mix 2 представлен официально

Как и ожидалось, компания Xiaomi представила сегодня в Китае второе поколение своего безрамочного смартфона Mi Mix. Модель под названием Xiaomi Mi Mix 2 получила экран с пропорциями 18:9. Соотношение площади экрана к передней панели выросло с 91,3% до 93%, в основном за счет уменьшения полосы под дисплеем на 12%.





Напомним, смартфон Xiaomi Mi Mix был анонсирован в конце ноября 2016 года. Его главной отличительной чертой стал 6,4-дюймовый дисплей, у которого практически отсутствуют рамки не только с двух сторон, но и сверху. В результате, экран занимает 91,3% передней панели, что заметно больше обычного соотношения.





Смартфон получил керамический корпус, золоченую отделку основной камеры и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Xiaomi Mi Mix 2 оснащается 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160х1080 пикселей), 12-мегапиксельную основную камеру с сенсором Sony IMX386, фронтальную камеру на 5 Мп. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.





Также есть специальная версия Special Edition с 8 ГБ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Она получила тоже керамический, но выполненный в технике unibody, корпус. Для этой версии дополнительно доступна белая расцветка.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, USB Type-C. Аккумулятор обладает емкостью 3400 мАч с технологией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat с оболочкой MIUI 9.





Xiaomi Mi Mix 2 предлагается по цене 3299 китайских юаней, то есть около 507 долларов США, за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, 3599 китайских юаней, то есть 553 доллара США за 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, 3999 китайских юаней, то есть 615 долларов США за 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Премиум-версия обойдется в 4699 китайских юаней, то есть около 722 доллара США.