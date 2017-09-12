Объявлена российская цена на Apple Watch Series 3

Компания Apple раскрыла российские цены на свои новые смарт-часы Apple Watch Series 3. Напомним, Apple Watch Series 3 представлены в двух моделях: с поддержкой GPS и сотовой связи или с поддержкой только GPS.


Apple Watch Series 3 только с GPS станут в корпусе из алюминия цвета «серый космос», золотого или серебристого со спортивным ремешком по цене от 27 490 рублей. Модель оснащена более быстрым двухъядерным процессором, модулем беспроводной связи и барометрическим высотомером. В России они появятся в продаже с пятницы, 29 сентября.

Отметим, что версия Apple Watch Series 3 с подтяжкой сотовой связи для России пока не заявлена. Но объявлено снижение цены для Apple Watch Series 1 — до 20 490 рублей.

Источник
Apple
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