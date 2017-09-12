Смарт-часы Apple Watch 3 поддерживают LTE, официально

Компания Apple представила следующее поколение смарт-часов Apple Watch сегодня на первом мероприятии в своем новом кампусе в Купертино в театре имени Стива Джобса (Steve Jobs Theater). Устройство получило название Apple Watch Series 3.





Это будет уже третье поколение Apple Watch. Самым большим изменением Apple Watch третьего поколения стала поддержка сотовых сетей 4G LTE и UMTS. При этом у часов такой же номер, как у iPhone. Дизайн сохранил основные особенности текущего поколения смарт-часов, но на колесике Digital Crown появилась яркая красная точка.

Прошлая версия часов требует беспроводного подключения к iPhone, чтобы транслировать музыку, скачивать подробности по карте и отправлять сообщения. При наличии встроенного чипа LTE смарт-часы смогут самостоятельно выходить в сеть и выполнять подобные задачи без наличия смартфона поблизости. Например, пользователь сможет загружать новые песни и пользоваться приложениями на пробежке, оставив iPhone дома.







Часы водонепроницаемы на глубине до 50 метров, в них встроен новый барометрический высотомер для измерения относительной высоты. Apple Watch Series 3 выпускаются в двух моделях: с поддержкой GPS и сотовой связи или с поддержкой только GPS. Обе модели оснащены двухъядерным процессором S3, работающим на 70% быстрее, и новым модулем беспроводной связи. Версия с сотовой связью позволяет, в том числе, звонить и принимать сообщения.







Часы сохранили прежние размеры за счет использования карты eSIM и ряда особенностей дизайна. Например, дисплей и кромки выступают в качестве сотовой антенны. Также используется вспомогательный процессор W2, обрабатывающий Wi-Fi и Bluetooth, как у AirPods. Как обещает компания, связь Wi-Fi теперь работает на 85% быстрее, а Bluetooth и Wi-Fi расходуют на 50% меньше энергии

Apple Watch Series 3 станут доступны для предварительного заказа с 15 сентября и выйдут в продажу с 22 сентября. Цена для версии без поддержки сотовой связи составляет 329 долларов США, а с поддержкой LTE — 399 долларов США.