Объявлены российские цены iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus

Компания Apple раскрыла российские цены на флагманский iPhone X, а также слегка обновленные iPhone 8 и 8 Plus.





Итак, iPhone 8 и iPhone 8 Plus появятся в серебристом, новом золотистом цвете и цвете «серый космос» с памятью 64 ГБ и 256 ГБ. Цена на iPhone 8 с 64 ГБ составляет 56 990 рублей, с 256 ГБ — 68 990 рублей. iPhone 8 Plus с с 64 ГБ обойдется в 64 990 рублей, а с 256 ГБ — 76 990 рублей. Продажи в России начнутся 29 сентября. В США и ряде других стран iPhone 8 и 8 Plus станут доступны для предварительного заказа с 15 сентября и выйдут в продажу с 22 сентября. iPhone 8 с 64 ГБ памяти обойдется в $699, а iPhone 8 Plus с 64 ГБ — в $799.





iPhone X в цветах серебристый и «серый космос» обойдется в 79 990 рублей за 64 ГБ и 91 990 рублей за версию с 256 ГБ. В США цена стартует от 999 долларов США. Прием предварительных заказов откроется 27 октября 2017 года. Поставки начнутся 3 ноября.