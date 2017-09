iPhone 8 и 8 Plus представлены официально

Как и ожидалось, компания Apple представила следующее поколение iPhone сегодня на первом мероприятии в своем новом кампусе в Купертино в театре имени Стива Джобса (Steve Jobs Theater).





Напомним, в 2017 году Apple празднует 10 лет с выхода первого iPhone. Модели iPhone 8 и 8 Plus представляют собой не слишком большое обновление по сравнению с iPhone 7 и 7 Plus. По крайней мере, если сравнивать с флагманским iPhone X.





Смартфоны теперь заключены в корпус со стеклянными панелями, вместо алюминия. Они сохранили диагональ дисплея — 5,5 и 4,7 дюйма, а также защиту от воды и пыли на уровне IP68 и стереодинамики. 3,5-мм разъем для наушников так и не вернулся. При этом дисплей теперь используется TrueTone, как у iPad Pro.







В основе лежит мощный процессор A11 bionic. Он содержит два высокопроизводительных процессорных ядра и четыре эренгоэффективных, а также первую разработанную самой Apple графику. По словам Apple, производительная пара ядер на 25% быстрее, чем в прошлом A10, экономичные — на 70% быстрее, а графика — на 30%.







Обе модели получили 12-мегапиксельную камеру с апертурой F1.8, в старшей версии она дополнена улучшенным телефото модулем F2.8. Камера дает возможности для игр и приложений дополненной реальности. Новые гироскопы и акселерометры позволяют точнее измерять движения.

Также появилась поддержка беспроводной зарядки стандарта Qi. iPhone 8 и 8 Plus станут доступны для предварительного заказа с 15 сентября и выйдут в продажу с 22 сентября. iPhone 8 с 64 ГБ памяти обойдется в $699, а iPhone 8 Plus с 64 ГБ — в $799. Также есть версии с 256 ГБ памяти. iPhone 8 и iPhone 8 Plus представлены в серебристом, новом золотом цвете и цвете «серый космос».