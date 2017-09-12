Samsung выпустит складной Galaxy Note в 2018 году

Компания Samsung Electronics планирует выпустить складной смартфон в рамках линейки Galaxy Note в 2018 году. Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на слова Кох Дон Джина (Koh Dong-jin), руководителя мобильного подразделения Samsung.


Смартфон сможет похвастаться складывающим дисплеем. С его производством связано несколько проблем, которые придется преодолеть перед выпуском. Какие именно это проблемы, Кох Дон Джин не уточнил.

Отметим, что слухи о складном смартфоне Samsung ходят уже довольно давно. Разработки в этом направлении компания демонстрирует с завидным упорством на разного рода выставках. Например, в 2013 году компания показала прототип дисплея Youm, а в 2014 — прототип подобного смартфона-планшета.

Источник
Associated Press
Теги
смартфон Samsung SAMSUNG GALAXY NOTE

Комментарии

Материалы по теме

IFA 2014: Samsung представила Galaxy Note 4

3 сентября 2014

IFA 2014: Samsung представила Galaxy Note Edge

3 сентября 2014

IFA 2017: Samsung показывает Galaxy Note 8 и втайне готовит к выпуску Galaxy S9 и новые Galaxy A (2018)

3 сентября

Samsung Galaxy Note 3 вышел в продажу в России

25 сентября 2013

Samsung Galaxy Note 4 может получить сканер радужки для глаз

15 июля 2014

Samsung Galaxy Note 8 представлен официально

23 августа
Из рубрикиТелефоны
Объявлена российская цена на Apple Watch Series 3
Apple представила станцию беспроводной зарядки AirPower
Релиз watchOS 4 состоится 19 сентября

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 194
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 124
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 100
Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей 63
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 53
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 43