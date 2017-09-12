Samsung выпустит складной Galaxy Note в 2018 году

Компания Samsung Electronics планирует выпустить складной смартфон в рамках линейки Galaxy Note в 2018 году. Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на слова Кох Дон Джина (Koh Dong-jin), руководителя мобильного подразделения Samsung.





Смартфон сможет похвастаться складывающим дисплеем. С его производством связано несколько проблем, которые придется преодолеть перед выпуском. Какие именно это проблемы, Кох Дон Джин не уточнил.

Отметим, что слухи о складном смартфоне Samsung ходят уже довольно давно. Разработки в этом направлении компания демонстрирует с завидным упорством на разного рода выставках. Например, в 2013 году компания показала прототип дисплея Youm, а в 2014 — прототип подобного смартфона-планшета.